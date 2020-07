Test sierologici, indagati per peculato i vertici San Matteo e Diasorin (Di mercoledì 22 luglio 2020) Alberto Giorgi La Procura della Repubblica di Pavia ha messo nel mirino i dirigenti del Policlinico San Matteo di Pavia e della Diasorin: l’accusa è di peculato Ipotesi di peculato. La Procura della Repubblica di Pavia ha aperto un’indagine che mette nel mirino i vertici del Policlinico San Matteo di Pavia e la società Diasorin, azienda che opera nell'immunodiagnostica e nella diagnostica molecolare. Secondo gli inquirenti, infatti, i dirigenti delle due realtà si sarebbero accordate in modo illecito sui Test sierologici anti coronavirus, stringendo un accordo sull'effettuazione dei suddetti esami. L'indagine nasce dalla denuncia presentata da una società concorrente della ... Leggi su ilgiornale

reportrai3 : Pavia, accordo test sierologici San Matteo-Diasorin: perquisizioni e sequestri per i vertici, indagati per peculato… - piersileri : Per una riapertura delle scuole in sicurezza bene il tampone, i test sierologici, il metro di distanza e poi ragion… - Agenzia_Ansa : Perquisizioni negli uffici e nei laboratori del Policlinico San Matteo e della società Diasorin. Indagati i vertic… - lia_blanda : RT @globalistIT: - mondosanita : Mario Sarti, Direttore Microbiologia Clinica AOU Modena: 'Verranno in aiuto nella fascia pediatrica le possibilità… -