Terremoto di magnitudo 7.8 al largo dell'Alaska: allerta tsunami (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un Terremoto di magnitudo 7.8 è stato registrato a circa 100 chilometri a sudest di Perryville, al largo dell'Alaska, a una profondità di 10 chilometri. Lo ha riferito l'istituto sismologico ... Leggi su tgcom24.mediaset

SkyTG24 : Terremoto di magnitudo 7,8 al largo dell'Alaska, allarme tsunami - MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 7.8 al largo dell'Alaska: allerta tsunami #Alaska - andreabettini : Terremoto di magnitudo 7.8 in Alaska. Allerta tsunami in corso nel Pacifico - Piergiulio58 : Terremoto di magnitudo 7.8 al largo dell'Alaska. Allerta tsunami | L'HuffPost - CiaoKarol : ++ Terremoto di magnitudo 7.8 al largo dell’Alaska, emanata allerta tsunami ++: ++ Terremoto 7.8 al largo dell’Alas… -

Un tremendo terremoto ha colpito l’Alaska in queste ore: una scossa di magnitudo 7.8 ha terrorizzato i cittadini, diramata l’allerta tsunami. Sono ore di paura in Alaska, stato degli Stati Uniti d’Ame ...Terremoto, una scossa devastante è stata registrata in Alaska alle 22.12 locali, le 8.12 del mattino in Italia. L'istituto geofisico statunitense parla di magnitudo di 7.8 a una profondità di soli 20 ...