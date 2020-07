Reazione a Catena 22 luglio 2020: i Sarà Sarà (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, mercoledì 22 luglio 2020. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi campioni i Sarà Sarà. I campioni tornano al programma in cui erano già stati un anno fa. Sono madre, figlia e un amico. I Sarà Sarà – Mario, Claudia ed Elisa -, al loro secondo tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena, che stasera, dopo alcuni dimezzamenti, valeva 49.500 euro. Il loro montepremi totale rimane dunque a 81.000 euro. Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 50.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video puntata ... Leggi su ascoltitv

Una clamorosa sorpresa a Reazione a Catena, nella puntata in onda su Rai 1 martedì 21 luglio 2020: finisce infatti la parabola degli Scioglilingua, il trio composto da Daniele, Davide e Luigi. I campi ...

