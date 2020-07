Reati impressionanti in una caserma di Piacenza: sei carabinieri arrestati per spaccio, estorsione e tortura (Di mercoledì 22 luglio 2020) "Ho fatto un'associazione a delinquere ragazzi, ..., in poche parole abbiamo fatto una piramide, ..., noi siamo irraggiungibili". Sono alcune frasi, agli atti dell'ordinanza che ha portato all'arresto ... Leggi su globalist

