Real Madrid, Modric: “Eravamo sicuri di poter vincere anche senza Cristiano Ronaldo” (Di mercoledì 22 luglio 2020) No Ronaldo no party dicevano, qualche anno fa, i tifosi blaugrana. Ma anche senza CR7 il Real Madrid è riuscito a tornare in vetta alla Spagna trionfando nella Liga. “Non serve ricordare quanto Cristiano sia stato importante per il Real ma eravamo convinti che avremmo continuato a vincere anche senza di lui – ha detto Luka Modric a ‘Sportske Novosti’ -. Non ci siamo mai lasciati sopraffare dalla sensazione di non poter più avere le stesse ambizioni per il fatto che fosse andato via“. Un vero e proprio trionfo considerando i due punti di svantaggio pre lockdown. “Non sono sorpreso, durante il lockdown ci siamo allenati tutti con una motivazione extra ... Leggi su sportface

