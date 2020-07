Pino Daniele, un Masaniello napoletano: domani la presentazione del libro di Carmine Aymone (Di mercoledì 22 luglio 2020) É in libreria e negli store digitali ‘Yes i know… Pino Daniele. Tra pazzia e blues: storia di un Masaniello newpolitano’ (Hoepli), il nuovo libro del giornalista e critico musicale Carmine Aymone. Con la prefazione di Maurizio de Giovanni e la postfazione di Peppe Lanzetta, il libro è a cura di Ezio Guaitamacchi, direttore della collana di musica della Hoepli, le foto sono di Lino Vairetti e Dino Borelli. A 5 anni dalla scomparsa e a 65 anni dalla nascita del grande Pino Daniele, è uscito uno dei volumi più esaustivi sulla vita dell’artista napoletano più influente della musica italiana con testimonianze inedite e più di sessanta interviste al jet set ... Leggi su ildenaro

