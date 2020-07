Meno istanze di imprenditori in crisi e fallimenti, a Milano niente effetto Covid (Di mercoledì 22 luglio 2020) AGI - Tanti negozi con le serrande abbassate, la sensazione diffusa di una città che fa fatica a rialzarsi dopo il Covid, ma i numeri dicono che, alMeno per il momento, questo disagio percepito non arriva a bussare alle porte del Tribunale fallimentare di Milano. Stando a quanto apprende l'AGI, dall'inizio dell'anno a oggi sono state presentate in cancelleria 55 istanze di concordato preventivo, lo strumento che consente all'imprenditore commerciale che si trovi in stato di crisi o di insolvenza di evitare il crac attraverso la proposta di un piano che consenta di soddisfare i creditori attraverso la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio. Un numero inferiore a quello dello stesso periodo nello scorso anno, quando in Tribunale furono presentate 67 istanze di ... Leggi su agi

sulsitodisimone : Meno istanze di imprenditori in crisi e fallimenti, a Milano niente effetto Covid - pocospa : @blackinside17 - ti scandalizza meno un bel cumshot sulla faccia di tipe che fingono orgasmi. Il fatto che dalla tu… - marco07808096 : @alesallusti Caro Sallusti non é meritorio aver tradito le istanze le speranze di chi vi ha sempre appoggiato e dov… - Alessia00286018 : @GuidoCrosetto Ecco l'importanza della Democrazia, delle ELEZIONI. Chi andrà al Governo dovrà rivedere profondament… - PeterCiaccio1 : @FranzvonFlach90 @GiulioSantini98 @ricpuglisi Mutatis mutandis è come se io, da protestante storico, negassi un leg… -

Ultime Notizie dalla rete : Meno istanze Meno istanze di imprenditori in crisi e fallimenti, a Milano niente effetto Covid Metro Varchi Ztl spenti per il covid, i residenti: "Se il Comune non rimborsa andremo al Tar"

Un rimborso, anche parziale, o almeno la proroga dei permessi per sei mesi, il tempo in cui gli accessi sono rimasti spenti. Il Comune di Roma ha sospeso le zone a traffico limitato durante l'emergenz ...

Meno istanze di imprenditori in crisi e fallimenti, a Milano niente effetto Covid

AGI - Tanti negozi con le serrande abbassate, la sensazione diffusa di una città che fa fatica a rialzarsi dopo il Covid, ma i numeri dicono che, almeno per il momento, questo disagio percepito non ar ...

Un rimborso, anche parziale, o almeno la proroga dei permessi per sei mesi, il tempo in cui gli accessi sono rimasti spenti. Il Comune di Roma ha sospeso le zone a traffico limitato durante l'emergenz ...AGI - Tanti negozi con le serrande abbassate, la sensazione diffusa di una città che fa fatica a rialzarsi dopo il Covid, ma i numeri dicono che, almeno per il momento, questo disagio percepito non ar ...