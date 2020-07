Manchester City su Bennacer: Mahrez prova a convincere il connazionale (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ismail Bennacer è una delle più grandi sorprese di questo Milan. Il centrocampista ex Empoli durante la stagione pre e post Covid ha dimostrato di avere tanta personalità e tanti margini di crescita. Per l'algerino sono 29 le partite giocate con i rossoneri e le ottime uscite hanno attirato l'attenzione di una big della Premier League e cioè il Manchester City.Mahrez CHIAMA Bennacercaption id="attachment 891637" align="alignnone" width="300" Benancer (Getty Images)/captionSecondo quanto riportato da Le10 Sport il club inglese vorrebbe rinforzarsi a centrocampo e la scelta sarebbe ricaduta sul classe 1997. L'algerino inoltre avrebbe anche uno sponsor proprio nella squadra di Guardiola: Riyad Mahrez. L'ex Leicester avrebbe infatti già ... Leggi su itasportpress

