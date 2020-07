La Sicurezza Interna degli Stati Uniti conferma: Inviati ufficiali paramilitari a Portland per sedare le proteste (Di mercoledì 22 luglio 2020) WASHINGTON – Il braccio della dogana e della protezione delle frontiere del Dipartimento della Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti ha confermato martedì di aver schierato agenti federali di tre unità in stile paramilitare per sedare le violente proteste contro la polizia a Portland, Oregon. “Abbiamo agenti e funzionari dei nostri gruppi di operazioni speciali schierati”, ha detto un funzionario del CBP in una e-mail. Il funzionario non ha risposto alle domande sul numero di ufficiali schierati. Numerosi video pubblicati online mostrano agenti mascherati senza chiari simboli di identificazione e veicoli non contrassegnati per trasportare i manifestanti arreStati, tattiche che ... Leggi su databaseitalia

