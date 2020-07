Infortunio Higuain, Udinese a rischio: le ultime sulle condizioni del Pipita (Di mercoledì 22 luglio 2020) Infortunio Higuain -Il Pipita è preoccupato per la sua forma fisica, infatti, dopo che nella scorsa partita il giocatore doveva scendere in campo da titolare contro la Lazio, all’ultimo, un acciacco fisico ha impedito che il Pipita scendesse in campo fermandolo proprio nel riscaldamento. Gonzalo Higuain come sappiamo molto probabilmente, salvo sorprese, a fine stagione lascerà la Juventus e la sua preoccupazione maggiore è proprio quella di riuscire a dare gli ultimi contributi alla sua squadra prima dell’inevitabile addio. Infortunio Higuain, le ultimissime sul Pipita Come di consueto, nei giorni post-gara, la squadra ha lavorato divisa in due gruppi: scarico per chi ha giocato ieri sera ed esercitazioni ... Leggi su juvedipendenza

