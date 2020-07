Il Segreto, puntata del 22 luglio 2020: Angustias pronta a riavere Tristan (Di mercoledì 22 luglio 2020) Le Trame de Il Segreto per la puntata del 22 luglio 2020 in onda su Canale alle 15.45 raccontano che Pepa potrebbe ricevere un regalo da Tristan che le farà tornare il sorriso. Tuttavia, la gelosa Angustias glielo ruberà, facendola soffrire molto. Nel mentre. Juan verrà persuaso dai suoi fratelli a lasciar stare Soledad, dopo che Francisca Montenegro è andata da Rosario per minacciarla. Ramiro e suo fratello faranno una macabra scoperta che cambierà per sempre la vita di Tristan. Il Castro, nelle puntate settimanali de Il Segreto, si deciderà a chiedere spiegazioni alla madre, rea di avergli tenuto nascoste troppe verità. Raimundo invece verrà deluso da Don Alfonso. Il ... Leggi su kontrokultura

