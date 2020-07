Greta Thunberg dona l’intero ammontare del premio Gulbenkian alle Ong (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’attivista svedese Greta Thunberg ha donato l’intero importo del premio Gulbenkian per l’umanità da lei ricevuto alle Ong L’attivista svedese, Greta Thunberg, è stata insignita del premio Gulbenkian per l’umanità nella sua prima edizione. La donazione di 1 milione di euro andrà a beneficio di Ong che lavorano e si battono contro gli effetti negativi dei cambiamenti climatici. La giovane attivista ha deciso di donare i primi 100 mila euro ad un’associazione nota come “SOS Amazzonia” che lavora per contenere la diffusione del Coronavirus nella regione, dove le stime ufficiali parlano di 15 mila contagi tra le ... Leggi su zon

