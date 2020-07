Gattuso su Giua: “Siamo sfortunati con lui, è lo stesso della gara col Lecce” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il tecnico del Napoli Rino Gattuso arriva ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta rimediata a Parma visibilmente scontento, soprattutto della prestazione della sua squadra. Non condivide le due decisioni di Giua sui rigori, soprattuto la prima e commenta «Ditemi voi e poi lo giudichiamo insieme, poi ci sta che l’arbitro può sbagliare. Non siamo fortunati con questo arbitro qui, era quello di Lecce. È caduto, per me non è rigore. Potevamo sicuramente fare meglio» Sottolinea però con onestà che non vuole fare polemiche e che i Napoli non ha perso a causa dei rigori concessi. «È più rigore il primo che il secondo. Però non abbiamo perso per i rigori» L'articolo Gattuso su Giua: “Siamo ... Leggi su ilnapolista

