Formula 1, Berger non ha dubbi: “Vettel oggi lotterebbe con le Mercedes se fosse in Racing Point” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sebastian Vettel ha dato segnali di risveglio in Ungheria, il tedesco ha chiuso al sesto posto con una Ferrari tutt’altro che competitiva, mettendo tra sè e il compagno Leclerc ben quattro piloti. Dan Mullan/Getty ImagesUna prestazione che non è passata inosservata agli occhi di Gerhard Berger, che ha espresso il proprio giudizio su Vettel ai microfoni di F1-Insider.com: “con tutto il rispetto per Sergio Perez e Lance Stroll, Sebastian Vettel sarebbe un avversario temibile già in questo 2020 se fosse al volante della Racing Point, che è una sorta di Mercedes B. Leclerc non ha avuto la minima chance di tenere testa a Vettel in Ungheria, Sebastian è tornato quello di un tempo”.L'articolo Formula 1, Berger non ha ... Leggi su sportfair

FormulaPassion : #F1: #Berger, #Vettel e la #Mercedes di seconda mano #RacingPoint -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Berger Berger, Vettel e la “Mercedes di seconda mano” FormulaPassion.it Berger, Vettel e la “Mercedes di seconda mano”

È su Sebastian Vettel, però, che si è concentrata una riflessione dell’ex pilota Gerhard Berger. L’attuale organizzatore del DTM è sicuro che se avesse a disposizione la Racing Point 2020 Sebastian ...

Chiamatela Formula Hamilton. Ferrari, il caos è ai box

Nel 1991, al Gran Premio di San Marino, durante il giro di posizionamento in griglia, la Ferrari di Alain Prost si perse nella vasca da bagno del circuito di Imola, andando per prati. A causa delle co ...

È su Sebastian Vettel, però, che si è concentrata una riflessione dell’ex pilota Gerhard Berger. L’attuale organizzatore del DTM è sicuro che se avesse a disposizione la Racing Point 2020 Sebastian ...Nel 1991, al Gran Premio di San Marino, durante il giro di posizionamento in griglia, la Ferrari di Alain Prost si perse nella vasca da bagno del circuito di Imola, andando per prati. A causa delle co ...