Edgar Wright regista di Stage 13, una storia di fantasmi (Di giovedì 23 luglio 2020) Il regista Edgar Wright tornerà dietro la macchina da presa per realizzare Stage 13, una storia di fantasmi prodotta da Amblin. Edgar Wright sarà il regista di Stage 13, un nuovo progetto prodotto per Amblin Partners che racconterà una storia di fantasmi. Il progetto è tratto da un racconto breve scritto da Simon Rich, già nel team di Saturday Night Live, che si è occupato dell'adattamento per il grande schermo. La storia tratta dalla collezione Hits and Misses ha come protagonista il fantasma di un'attrice dell'epoca del cinema muto che ha tormentato gli spazi di uno studio cinematografico per decenni. Dopo che un ... Leggi su movieplayer

