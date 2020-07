Donne, 70% non si sente rappresentato in immagini diffuse da media e social (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - Quanto si sentono rappresentate le Donne e ragazze italiane nei media e sui social network? E quanto le immagini alterate che questi propongono possono compromettere la visione che le Donne hanno di loro stesse ed il proprio corpo? Dove, da anni impegnata a diffondere modelli reali e non alterati di Donne e ragazze, ha realizzato una ricerca in collaborazione con Edelman Intelligence raccontando il fenomeno della digital distortion in Italia, con il contributo scientifico di Stefania Andreoli, nota psicologa e psicoterapeuta ed inoltre membro della Commissione Iap (Istituto per l'Autodisciplina Pubblicitaria) dove si occupa di immagine della donna in pubblicità e tutela dei minori. Secondo la ricerca 'Beauty Confidence ed Autostima' di Dove le ... Leggi su iltempo

StraNotizie : Donne, 70% non si sente rappresentato in immagini diffuse da media e social - TV7Benevento : Donne, 70% non si sente rappresentato in immagini diffuse da media e social... - Adnkronos : #Donne, 70% non si sente rappresentato in immagini diffuse da media e social - ybel01 : RT @TRIFENILFOSFINA: oggi chiamano le radfem “estremiste” elogiando le femministe di una volta. il femminismo italiano degli anni ‘70 era e… - over_amsterdam : come erano belle, naturali e sensuali le donne negli anni 70 -

Ultime Notizie dalla rete : Donne 70% Donne, 70% non si sente rappresentato in immagini diffuse da media e social Yahoo Finanza Donne, 70% non si sente rappresentato in immagini diffuse da media e social

Roma, 22 lug. (Adnkronos) - Quanto si sentono rappresentate le donne e ragazze italiane nei media e sui social network? E quanto le immagini alterate che questi propongono possono compromettere la ...

L'India vieta Tik Tok, alcune donne erano star (e guadagnavano)

Le donne che stanno a casa possono sedersi, fare dei video e mostrare i loro talenti al mondo". A luglio il governo indiano ha messo al bando Tik Tok ed altre 58 app cinesi, citando motivi di ...

Roma, 22 lug. (Adnkronos) - Quanto si sentono rappresentate le donne e ragazze italiane nei media e sui social network? E quanto le immagini alterate che questi propongono possono compromettere la ...Le donne che stanno a casa possono sedersi, fare dei video e mostrare i loro talenti al mondo". A luglio il governo indiano ha messo al bando Tik Tok ed altre 58 app cinesi, citando motivi di ...