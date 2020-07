Crisanti vuole fare la pace: 'Mi auguro di chiarire con Zaia' (Di mercoledì 22 luglio 2020) "Mi auguro che ci sia un chiarimento con Zaia. Ho visto in modo positivo le sue ultime dichiarazioni". Spera nella 'pace' il professor Andrea Crisanti e all'Adnkronos Salute parla di "voglia di ... Leggi su globalist

