Covid, isolati i "super anticorpi" Svolta per nuovi farmaci e vaccini (Di mercoledì 22 luglio 2020) isolati gli anticorpi che ad ora mostrano di essere i piu' efficaci contro il nuovo coronavirus, fra tutti quelli prelevati dai malati di Covid-19. Identificati alla Columbia Univesity di New York e pubblicati sulla rivista Nature, potrebbero potenzialmente essere prodotti si larga scala e dare una spinta alla ricerca di nuovi farmaci e vaccini. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

