Alberto Urso, incidente al braccio per l’ex di Amici: Zerbi si beffa (Di mercoledì 22 luglio 2020) Alberto Urso, diventato famoso grazie alla sua vittoria ad Amici ha davvero preoccupato tutti i fan a causa di un brutto infortunio di cui è stato vittima. foto facebookIl suo amico Rudy Zerbi ci sdrammatizza sui social quasi a volere esorcizzare quel che è accaduto al giovane siciliano che in passato ha vinto il telent show di cui lui è uno dei professori di punta. Si è rotto il braccio il giovane cantante e la fasciatura vistosa ha messo in allarme tutti i suoi seguaci e ammiratori che proprio tramite social hanno espresso la solidarietà al ragazzo. Alberto Urso preoccupa i fan per l’infortunio, ma Zerbi lo prende in giro Alberto Urso (fonte Instagram ... Leggi su chenews

sugamanosuga : ma di cosa stiamo parlando, sembra prontissimo a presentare il nuovo singolo di Alberto D'Urso - gossipblogit : Alberto Urso con il braccio fasciato su Instagram (foto) - BlackTristan : Riassunto esemplare maschile delle Eolie: sosia di Michele Morrone fino allo slippino bianco e i tatuaggi randomici… - hjartaika : @justcallme_sug mina è proprio inarrivabile, alberto urso potrebbe dedicarsi ai duetti con la moroso. entrambi fann… - RadioSubasio : Alberto Urso si è rotto un braccio, ma come ha fatto? -