131 migranti sono stati soccorsi e riportati in Libia (Di mercoledì 22 luglio 2020) “131 migranti sono stati riportati in Libia questa mattina dalla guardia costiera. Tra loro ci sono 13 minori”. Lo ha scritto su Twitter l’Oim, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni in Libia. “Le squadre dell’Oim – prosegue il tweet – erano al punto di sbarco a Tripoli per fornire la necessaria assistenza di emergenza ai migranti”. “Stanotte le circa 120 persone (131) sul gommone in pericolo sono state trovate dalla cosiddetta guarda costiera libica e riportate in Libia”, ha twittato l’ong Alan Phone. “Siamo sollevati che siano sopravvissuti, ma temiamo per le loro vite, in una zona di guerra dove tortura, stupro e detenzione ... Leggi su italiasera

italiaserait : 131 migranti sono stati soccorsi e riportati in Libia - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Soccorsi e riportati in #Libia 131 #migranti - AndreaCosti13 : Molto bene! Migranti, 131 soccorsi e riportati in Libia - - SARwatchMED : RT @ANSA_med: Migranti:Oim,Guardia costiera Libia ne riporta indietro 131. | #ANSA - SalvoBulgarella : Soccorsi e riportati in Libia 131 migranti ALTRA CARNE DA MACELLO Mi serve un EUNUCO GIOVANE PER UN REGALO ALLA PR… -

Ultime Notizie dalla rete : 131 migranti Soccorsi e riportati in Libia 131 migranti Adnkronos Soccorsi e riportati in Libia 131 migranti

"Sono stati riportati in Libia questa mattina dalla guardia costiera 131 migranti. Tra loro, 13 minori". E' quanto si legge in un tweet dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni. "I team ...

Migranti, trovato dalle autorità libiche il gommone con 131 persone a bordo

Il gommone è stato avvistato oggi pomeriggio dal velivolo Moonbird di Sea Watch. L'allarme è stato rilanciato dal call center per i migranti in difficoltà, Alarm Phone: ci sono circa 120 migranti su u ...

"Sono stati riportati in Libia questa mattina dalla guardia costiera 131 migranti. Tra loro, 13 minori". E' quanto si legge in un tweet dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni. "I team ...Il gommone è stato avvistato oggi pomeriggio dal velivolo Moonbird di Sea Watch. L'allarme è stato rilanciato dal call center per i migranti in difficoltà, Alarm Phone: ci sono circa 120 migranti su u ...