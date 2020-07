Zanardi dimesso e trasferito in un centro di neuro-riabilitazione nel Lecchese (Di martedì 21 luglio 2020) Alex Zanardi è stato dimesso e trasferito oggi in un centro specialistico di neuro-riabilitazione. E' stato trasferito a Villa Beretta, centro di riabilitazione di eccellenza, a Costa... Leggi su ilmessaggero

SkySportF1 : ULTIM'ORA Alex Zanardi dimesso e trasferito in centro specialistico di recupero e riabilitazione #SkyMotori #Formula1 #F1 - LiaCapizzi : ** Alex Zanardi è stato dimesso dal Policlinico Santa Maria Alle Scotte di Siena. Si è concluso il programma di sed… - TgLa7 : #zanardi Zanardi trasferito in centro neuro-riabilitazione. Il campione dimesso dall'ospedale di Siena - jungle1970 : La Gazzetta dello Sport: Zanardi dimesso, trasferito in un centro specialistico di riabilitazione in provincia di L… - ilpost : Alex Zanardi è stato dimesso dall’ospedale di Siena e trasferito in un centro specialistico di riabilitazione -