UEFA, Ceferin: “Sollevato che il calcio stia tornando in tutta Europa. Sul ritorno dei tifosi negli stadi…” (Di martedì 21 luglio 2020) Parola ad Aleksander Ceferin.Il calcio riprende lentamente in Europa dopo lo stop forzato dei campionati causato dall'emergenza Coronavirus. Mesi di certo non facili per il mondo del pallone, costretto a far fronte al più lungo periodo di inattività della sua storia. Un periodo raccontato ed analizzato proprio dal numero uno della UEFA, Aleksander Ceferin, ai microfoni di 'UEFA Direct magazine'."Neanche la Seconda Guerra Mondiale ha fermato completamente il calcio, a differenza della crisi del Covid-19. Da un punto di vista professionale, c'e' stata molta pressione e molto lavoro, ma sono felice e sollevato che il calcio stia tornando in tutta Europa. Al momento ... Leggi su mediagol

