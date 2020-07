Tv8, palinsesti 2020/2021: Enrico Papi sulla scia di Sarabanda, al pomeriggio dentro Rosanna Cancellieri, fuori Ciacci (Di martedì 21 luglio 2020) Tv8 Adriana Volpe non si ferma, Enrico Papi raddoppia. Rosanna Cancellieri arriva al pomeriggio. Tv8 punta sul daytime e sulla prima serata, sempre con il medesimo obiettivo: farsi spazio e competere in ambito generalista. Il canale in chiaro di Sky nella stagione 2020/2021 proporrà alcune novità già avviate in questo finale di annata (è il caso della fascia mattutina) e ne aggiungerà altre. Ad aprire il palinsesto sarà Ogni Mattina, il programma di infotainment condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola. Nonostante un avvio negativo dal punto di vista degli ascolti, la trasmissione – dopo il rodaggio di queste settimane – sarà uno dei pilastri della nuova stagione, almeno ... Leggi su davidemaggio

Annunciate A casa tutti bene, la prima serie firmata da Gabriele Muccino, e Speravo de morì prima sulla vita di Totti. Pekin Express sbarca su Sky Uno, Enrico Papi raddoppia su Tv8. Infornata di nuovi ...

