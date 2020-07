Terzo Valico e nodo ferroviario, cantiere al via. De Micheli: «La Liguria non è irraggiungibile». Mondini: «Una presa in giro» (Di martedì 21 luglio 2020) Oggi a Genova alla cerimonia per il riavvio dei lavori c'erano il ministro delle Infrastrutture, Paola de Micheli, e il sottosegretario, Roberto Traversi Leggi su ilsecoloxix

GiovanniToti : Terzo Valico, Nodo di #Genova, #Gronda sono tutte infrastrutture già decise, partite o pronte a partire. Invece di… - annabelladellac : 3 Valico e nodo ferroviario, cantiere al via. De Micheli: «La Liguria non è irraggiungibile». Mondini: «Una presa i… - FerrovieInfo : ?? Avanti spediti, adesso. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #Liguria #21luglio ?? - annabelladellac : @paola_demicheli Ho sentito le sue dichiarazioni ma in che mondo ha vissuto nell’ultimo mese .....la Liguria raggiu… - LinoMantero : Terzo Valico e nodo ferroviario, riparte il cantiere. La ministra De Micheli all’attacco di Toti -