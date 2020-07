Recovery Fund, Monti ad Agorà: “Un accordo molto positivo. Frugale sinonimo di serio” (Di martedì 21 luglio 2020) Durante la puntata odierna di Agorà il tema del giorno è – come è normale che sia – il Recovery Fund, su cui dopo una lunga trattativa è stato trovato l’accordo. E’ intervenuto sul tema il senatore ed ex premier Mario Monti. Un Mario Monti che ritiene l’accordo “molto positivo”, soprattutto per il valore simbolico: … L'articolo Recovery Fund, Monti ad Agorà: “Un accordo molto positivo. Frugale sinonimo di serio” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

marattin : Ottimo accordo. Ma i prestiti Mes sono disponibili subito e senza condizioni. Quelli del Recovery Fund (i prestiti)… - fattoquotidiano : Recovery fund, intesa raggiunta nella notte: all’Italia 82 miliardi di sussidi e 127 di prestiti. Conte: “Abbiamo t… - ilfoglio_it : Tutto quello che c'è da sapere dell'accordo europeo sul Recovery fund. La governance del fondo e il Bilancio Ue. Lo… - gobbetti741 : RT @StefanoMaffiol7: Per l’Italia c’è una grande fregatura (voluta dall’Olanda) nel Recovery Fund - GiusPecoraro : RT @Helliot_Spencer: Tra Luca Sostegni, il Recovery Fund e la setta di Novara ho la sensazione che la Lega dovrà ingaggiare parecchi immigr… -