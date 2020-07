“Osimhen potrebbe aver cambiato agenti a causa del Lille e del Napoli” (Di martedì 21 luglio 2020) La Star Factory era l’agenzia che fino a poco tempo fa curava gli interessi di Victor Osimhen, al centro di una trattativa tra Napoli e Lille. Poi, la scelta di cambiare agenti: il nigeriano si è affidato a William D’Avila, ma questa modifica ha fatto subire dei rallentamenti alla trattativa. La situazione è stata spiegata da Franco Iovino, membro della Star Factory, ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Non si è ben capito cosa sia accaduto, forse un colpo storto di qualcuno, probabilmente i presidenti di Lille e Napoli. La trattativa non ha rallentato per colpa della Star Factory, ma per il giocatore che continuava a tentennare. D’Avila è un agente di casa al Lille, sicuramente il club avrà consigliato ad Osimhen di mollarci e andare con lui, gli avranno promesso ... Leggi su ilnapolista

