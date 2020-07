Napoli, Castellacci: “Barcellona? Match a rischio. Partenopei bravi a dare l’allarme” (Di martedì 21 luglio 2020) La sfida fra Barcellona e Napoli, valida per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020, potrebbe giocarsi in campo neutro, in quanto vi è un preoccupante crescendo di contagi da Coronavirus in Catalogna. La critica situazione riguardante il territorio iberico preoccupa il club partenopeo e si è delineata la possibilità di disputare l’incontro a Lisbona, in Portogallo, dopo alcune sollecitazioni napoletane. Il medico Enrico Castellacci, ex responsabile della Nazionale, ha commentato il tutto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, esplicitando quanto segue: “È una precauzione doverosa da prendere in esame, questi focolai stanno preoccupando anche i governanti e con questa tendenza ci sarebbe un punto interrogativo sulla partita. Le decisioni saranno prese dalle istituzioni, da Barcellona mi ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Barcellona vs #Napoli: il giudizio di #Castellacci - sscalcionapoli1 : Castellacci: “La Catalogna rischia un nuovo lockdown, la partita tra Barcellona e Napoli avrebbe un enorme punto in… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Castellacci: 'La Catalogna rischia un nuovo lockdown, la partita tra Barcellona e Napoli avrebbe un enorme… - zazoomblog : Castellacci: “Contagi Barcellona il Napoli ha fatto bene a dare l’allarme” - #Castellacci: #“Contagi #Barcellona - napolista : Castellacci: 'Contagi Barcellona, il Napoli ha fatto bene a dare l'allarme' L'ex medico della Nazionale a Radio Kis… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Castellacci Castellacci: "Contagi Barcellona, il Napoli ha fatto bene a dare l'allarme" IlNapolista CHAMPIONS - Castellacci: "La Catalogna rischia un nuovo lockdown, la partita tra Barcellona e Napoli avrebbe un enorme punto interrogativo"

Enrico Castellacci, Presidente medici sportivi italiani ed ex storico medico sociale della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio ...

Castellaccio, richiede finanziamento in un negozio con documenti falsi: arrestato

Il fatto in un noto centro commerciale dell’Eur. In azione i carabinieri della stazione San Paolo. Un napoletano in attesa di giudizio: la truffa tra le accuse Ha richiesto un finanziamento per un acq ...

Enrico Castellacci, Presidente medici sportivi italiani ed ex storico medico sociale della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio ...Il fatto in un noto centro commerciale dell’Eur. In azione i carabinieri della stazione San Paolo. Un napoletano in attesa di giudizio: la truffa tra le accuse Ha richiesto un finanziamento per un acq ...