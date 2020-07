Magliana, non accetta la fine della relazione e prova a forzare la casa della ex moglie. Arrestato 34 enne (Di martedì 21 luglio 2020) ROMA – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno Arrestato un 34enne romano, con precedenti, per il reato di atti persecutori. L’uomo, a seguito di una segnalazione giunta al 112nue, è stato bloccato dai militari in via Pieve Fosciana, mentre tentava di accedere con violenza nell’abitazione della ex moglie, cittadina Ucraina di 35anni. I successivi accertamenti svolti dai Carabinieri, hanno consentito di appurare che l’uomo già nella notte aveva cercato di introdursi all’interno dell’abitazione della ex coniuge e di altri episodi di violenza pregressi, mai denunciati dalla 35enne. Per il 34enne si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli, in attesa rito direttissimo. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

