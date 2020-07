L’ex grillino Gianluigi Paragone fonda il suo partito per l’uscita dall’Euro e sul Recovery Fund: “Il danaro alle banche” (Di martedì 21 luglio 2020) Prima leghista, poi grillino, adesso il senatore Gianluigi Paragone (negli scranni di Palazzo Madama grazie ai voti pentastellati) ha deciso di lanciare il proprio partito. Un partito antieuropeista. Pargone ne ha parlato a Repubblica, il giorno dopo l’incontro con il leader della Brexit Nigel Farage. “Avevo programmato quell’incontro da giorni, non potevo immaginare l’esito delle … L'articolo L’ex grillino Gianluigi Paragone fonda il suo partito per l’uscita dall’Euro e sul Recovery Fund: “Il danaro alle banche” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

