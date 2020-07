Jannik Sinner e la passione per l’NBA, l’azzurro svela: “un feeling nato per caso, una schiacciata mi ha incuriosito” (Di martedì 21 luglio 2020) Se il tennis è il suo lavoro e il suo primo amore, l’NBA è per Jannik Sinner una passione nata per caso e coltivata con dedizione. Foto Getty / Ronald MartinezL’azzurro ha raccontato a Sky Sport questo suo particolare interesse per la Lega americana di basket, cresciuto in lui in modo alquanto curioso: “la mia passione per il basket è nata abbastanza per caso: mi è capitata davanti una delle tante schiacciate incredibili e così mi sono un po’ incuriosito. Mi sono chiesto cosa fosse questo sport e cosa ci fosse dietro quella lega così particolare: da lì è iniziato tutto. Ovviamente conosco i giocatori più forti e di riferimento: per me il migliore resta LeBron James“. Tra poco ... Leggi su sportfair

