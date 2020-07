Il primo comizio delirante di Kanye West: frasi strampalate, Bibbia e pianti a dirotto (Di martedì 21 luglio 2020) Kanye West compie 43 anni sfoglia la gallery Se qualcuno avesse avuto il dubbio che la candidatura di Kanye West, 43 anni, alle elezioni presidenziali americane fosse uno scherzo – o un’ennesima trovata pubblicitaria – dovrà ricredersi. Purtroppo. Leggi anche › Kanye West e il sogno della presidenza in USA: «Sono destinato a vincere». Ecco il suo “non programma” Il ... Leggi su iodonna

gio_pasto : RT @ilruttosovrano: Usa 2020: primo comizio per il rapper Kanye West che si presenta con un giubbotto antiproiettile ed un discorso fuori d… - CirianiCarlo : RT @ilruttosovrano: Usa 2020: primo comizio per il rapper Kanye West che si presenta con un giubbotto antiproiettile ed un discorso fuori d… - PaolotiZ : RT @ilruttosovrano: Usa 2020: primo comizio per il rapper Kanye West che si presenta con un giubbotto antiproiettile ed un discorso fuori d… - Rosyfree74 : RT @ilruttosovrano: Usa 2020: primo comizio per il rapper Kanye West che si presenta con un giubbotto antiproiettile ed un discorso fuori d… - daino_matteo : RT @ilruttosovrano: Usa 2020: primo comizio per il rapper Kanye West che si presenta con un giubbotto antiproiettile ed un discorso fuori d… -