Greta Thunberg non è contenta di come sia andato il Consiglio europeo (Di martedì 21 luglio 2020) In queste ore sono in molti a dire la propria su quanto stabilito dal Consiglio europeo per i fondi post Covid. L’Italia, come ormai noto, ne esce vincitrice: Conte è riuscito a ottenere «209 miliardi» con cui «abbiamo la possibilità di far ripartire l’Italia». Di questa somma, 82 miliardi non dovranno mai essere restituiti, secondo gli accordi presi. Una vittoria per il nostro paese e per l’Europa, che è riuscita a rimanere unita, ma Greta Thunberg ha fatto sapere la sua via Twitter e – secondo il sui punto di vista – c’è poco da giore. LEGGI ANCHE >>> «Lei, presidente, ha detto di aver fatto il cucchiaio all’Olanda». E Conte non smentisce VIDEO Greta ... Leggi su giornalettismo

