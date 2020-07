GP Jerez, Moto 2: le PAGELLE della seconda gara (Di martedì 21 luglio 2020) Sul tracciato di Jerez è andato in scena il secondo atto della stagione del campionato Moto2. Superba la gara di Luca Marini che si riscatta dopo il boccone amaro del Qatar e festeggia commuovendo il ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

Gara da incorniciare quella di Luca. Classe, determinazione, efficacia: il pilota Sky Racing Team sfodera una prestazione da vero leader, martellando un ritmo costante e lasciando poco spazio a eventu ...

GP Jerez, Moto3: le PAGELLE della prima gara della ripartenza

La gara Moto3 ha visto tra i protagonisti del weekend anche l'italiano Tony Arbolino, portacolori del team Snipers che in gara è riuscito a chiudere in terza posizione dietro ad Albert Arenas e Ai Ogu ...

