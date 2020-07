Gli Scioglilingua fuori da Reazione a Catena, ecco il motivo (Di martedì 21 luglio 2020) Gli Scioglilingua fuori da Reazione a Catena. Brutta notizia per gli affezionati telespettatori del quiz a premi di Rai 1, che anche quest’anno mantiene la leadership in ascolti. Marco Liorni, per il secondo anno di fila, si è confermato un ottimo padrone di casa dopo i buoni ascolti della seconda stagione di Italia Sì. Ogni giorno, alle 18:45, quasi 4 milioni di telespettatori sono sintonizzati su Rai 1 per vedere Reazione a Catena che, nonostante i cambiamenti dovuti al Covid-19, non ha perso la sua freschezza ed il suo essere avvincente. Nelle puntate recenti abbiamo potuto assistere alle grandi performance del trio “Gli Scioglilingua”, i quali qualche giorno fa hanno conquistato la cifra di 69.000 euro. Gli ... Leggi su kontrokultura

_lifeinruins__ : Controllato sul dizionario SANTO e ONOMASTICO non sono sinonimi Gli scioglilingua were robbed #reazioneacatena - xheydrew : Gli scioglilingua mi sono piaciuti, ma sono contenta per i nuovi campioni perché sono stati bravissimi, peccato per… - elleuaenneaz : @BananaHammock85 Forti lo sarebbero stati se avessero fatto 22 senza aiuto e con parole difficili come gli scioglil… - Giolnz : RT @AngelaLomelo: 'Sempre d'accordo col capitano'. Quanto ce li meritavamo fino al 30 agosto gli scioglilingua ?????? #reazioneacatena https:/… - ColdParachutes_ : @dearcathe Li potevano usare anche gli scioglilingua.. -

Nella puntata del 20 luglio Gli Scioglilingua affrontano i Tre matti. Irene, Tiziano e Simone hanno scelto tale appellativo in quanto rappresenta l‘unione dei loro cognomi. Si inizia con il primo gioc ...

“Il sale e gli alberi” è un saggio sul processo di liberazione ... per spiegare che cosa significhi per me questa parola, che sembra una specie di scioglilingua. Deistituzionalizzazione non indica la ...

