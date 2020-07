Florenzi saluta i tifosi del Valencia: “Grazie per avermi fatto sentire a casa” (Di martedì 21 luglio 2020) E’ arrivato il momento dei saluti di Alessandro Florenzi con il Valencia. Il calciatore romano era passato in prestito al club spagnolo nello scorso mese di gennaio e tornerà alla base, in cerca di una nuova sistemazione. Florenzi ha affidato ad ‘Instagram’ il suo pensiero: “Valencia mi hai accolto con affetto e calore. Dovevamo affrontare in campo tante squadre, e poi ci siamo ritrovati tutti a giocare in una sola squadra contro un avversario inaspettato e maledetto. Grazie, grazie davvero per avermi fatto sentire a casa. Grazie a tutti i componenti della società: dal primo all’ultimo. Grazie ai miei compagni: un gruppo di ragazzi fantastici. Ciao Valencia, solo grazie!”. Foto: Profilo Twitter ... Leggi su alfredopedulla

