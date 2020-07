Coronavirus: in Lombardia 164 guariti, stabili i ricoverati (Di martedì 21 luglio 2020) Milano, 21 lug. (Adnkronos) - In Lombardia sono 164 i nuovi 'guariti' dal Covid, tra chi ha avuto doppio tampone negativo e chi è stato dimesso dall'ospedale. Sono stabili i ricoveri: nessun nuovo posto occupato in terapia intensiva, che resta a quota 21 ricoverati, ma nemmeno in altri reparti. I ricoverati non in rianimazione restano 151 nella regione. Leggi su iltempo

