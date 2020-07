Bocciatura di Giorgia Meloni per Imagine di John Lennon: “Un mondo senza identità” (Di martedì 21 luglio 2020) Sta creando forti discussioni in rete quanto detto da Giorgia Meloni su LA7 pochi minuti fa, durante la puntata di In Onda del 21 luglio, a proposito della famosissima canzone Imagine di John Lennon. Esattamente come affermato da Susanna Ceccardi, candidata della Lega per la Regione Toscana, secondo lo studio che abbiamo condotto non molto tempo fa, la leader di Fratelli d’Italia ha fatto capire chiaramente di non essere allineata al testo di una delle canzoni più belle nella storia della musica. Almeno stando alla critica di settore. La chiusura di Giorgia Meloni su Imagine di John Lennon La domanda di Luca Telese, se vogliamo un po’ provocatoria dopo le precedenti dichiarazioni della leghista, ... Leggi su bufale

