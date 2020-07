Bimbo ucciso di botte, il patrigno: “Mi si è spento il cervello” (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un “raptus di follia” durato “5 minuti”, “mi si è spento il cervello” ma “non volevo ammazzarlo”. Così Tony Essobdi Badre, 26 anni, durante il processo in corso nel palazzo di Giustizia di Napoli che lo vede imputato con l’accusa di omicidio volontario del piccolo Giuseppe Dorice, il piccolo di 7 anni ucciso di botte a Cardito (Napoli) il 27 gennaio del 2019. L’italo-marocchino ha risposto alle domande del pm Fabio Sozio della procura di Napoli Nord con una serie di “non ricordo” salvo poi provare a spiegare cose avesse generato la violenta reazione che lo ha portato ad uccidere il piccolo Giuseppe e a ridurre quasi in fin di vita la sorellina più grande di un anno, ricoverata d’urgenza al ... Leggi su anteprima24

