Belen sola? Niente affatto: ecco con chi viene "pizzicata" a Ibiza, proprio lui (Di martedì 21 luglio 2020) Alfonso Signorini colpisce ancora. Una vera bomba. Il suo settimanale “pizzica” Belen Rodriguez a Ibiza. Non è sola nella grande casa con piscina e giardino. C'è anche Gianmaria Antinolfi, il 40 enne che ha rapito il suo cuore. E se fino a ieri qualcuno pensava che fosse sola sull'isola, adesso arriva la smentita: le foto di “Chi” che ritraggono Belen, Gianmaria e Santiago (il figlio nato dal matrimonio tra la Rodriguez e De Martino). Tutti e tre appassionatamente. Belen mette la parola fine al matrimonio con Stefano De Martino. Lo fa per la seconda volta dopo quel ritorno di fiamma durato un anno. Domani in edicola con Chi tutte le foto esclusive. Tra pochi giorni a Ibiza ... Leggi su liberoquotidiano

Belen sola Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Belen sola