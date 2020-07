21 luglio 1979, la mafia uccide Boris Giuliano a Palermo (Di martedì 21 luglio 2020) Il 21 luglio 1979, il vicequestore Boris Giuliano viene assassinato dalla mafia. Il killer corleonese Bagarella lo fredda a Palermo. Era la mattina del 21 luglio 1979 quando Boris Giuliano, capo della Squadra Mobile di Palermo, si trovava come di consueto alla caffetteria Lux di via Di Blasi per un caffè. Il killer di Boris Giuliano Giuliano, il quale aveva sempre la pistola d’ordinanza nella fondina, stava pagando la consumazione alla cassa quando alle spalle lo sorprende Leoluca Bagarella, spietato killer dei corleonesi. Il cognato di Riina esplode sette colpi di pistola beretta calibro 7.65 alle spalle del funzionario di PS. ... Leggi su newsmondo

TucciTuccio : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani 21 luglio 1979 a Palermo la mafia uccide il vice questore di Palermo, Boris Giuliano, sette proiettili… - tedpanski : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani 21 luglio 1979 a Palermo la mafia uccide il vice questore di Palermo, Boris Giuliano, sette proiettili… - PiaZorzi : RT @IveserVenezia: 21 luglio 1979 A Palermo la Mafia assassina il capo della squadra mobile Boris Giuliano - giorgiopantaleo : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani 21 luglio 1979 a Palermo la mafia uccide il vice questore di Palermo, Boris Giuliano, sette proiettili… - NewsMondo1 : 21 luglio 1979, la mafia uccide Boris Giuliano a Palermo -