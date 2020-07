TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni e trame puntate dal 27 al 31 luglio 2020 (Di lunedì 20 luglio 2020) anticipazioni settimanali di TEMPESTA d’amore, puntate da lunedì 27 a venerdì 31 luglio 2020:Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di martedì 21 luglio 2020Michael capisce che per Natascha è davvero difficile gestire la demenza del padre, nonostante quest’ultimo faccia di tutto per non essere di peso. Vedendo il suocero sfogliare il libro di erbe della figlia, Michael ha improvvisamente un’intuizione: ecco come è morta Romy Ehrlinger! Nadja fa a Tim una rivelazione scioccante: è incinta! Sconvolto, il ragazzo decide di informare immediatamente Franzi, salvo poi non trovare il coraggio. Poco dopo, però, proprio la Krummbiegl ascolta di nascosto una ... Leggi su tvsoap

Linda96090412 : RT @LoveYouLooveMe: Basta un abbraccio pieno d'amore per accendere quel faro nella tempesta, risolvendo così enormi conflitti interiori. Ap… - CesanoItalia : RT @bilancia_13: Ma quanto è bella?? La dolcezza in persona! Lei rappresenta l'impeto di una tempesta..la quiete dopo, e la passione che di… - mariapaola1950 : RT @bilancia_13: Ma quanto è bella?? La dolcezza in persona! Lei rappresenta l'impeto di una tempesta..la quiete dopo, e la passione che di… - RossiPatrizi : RT @LoveYouLooveMe: Basta un abbraccio pieno d'amore per accendere quel faro nella tempesta, risolvendo così enormi conflitti interiori. Ap… - Margher15344295 : RT @bilancia_13: Ma quanto è bella?? La dolcezza in persona! Lei rappresenta l'impeto di una tempesta..la quiete dopo, e la passione che di… -

Ultime Notizie dalla rete : TEMPESTA D’AMORE San Valentino, le poesie più belle e speciali per dirsi ti amo con parole romantiche Fanpage.it