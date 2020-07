Smantellata setta di schiavi del sesso, a capo c’era un uomo di 77 anni (Di lunedì 20 luglio 2020) Smantellata a Novara una setta di schiavi del sesso, attiva da alcuni anni. Gli adepti erano in prevalenza di sesso femminile. L’indagine è durata due anni, poi le perquisizioni nelle province di Novara, Milano, Genova e Pavia E’stata definita una ‘psicosetta’, con a capo un uomo di 77 anni, che operava da molti anni a … L'articolo Smantellata setta di schiavi del sesso, a capo c’era un uomo di 77 anni proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Agenzia_Ansa : Smantellata potente setta a Novara, accusata anche di reati su minori #ANSA - Corriere : Smantellata setta con a capo un 77enne: abusi anche su minori - Corriere : Smantellata setta con a capo un 77enne: abusi anche su minori - bizcommunityit : Novara, smantellata setta di schiavi del sesso, a capo c’era un 77enne - Q_Alberto_Q : RT @Bossina8: Anche oggi un'altra infornata di psicopatici #LockThemAllUp #PEDOGATEISREAL Schiavi del sesso, reati su minori: smantellata… -

Ultime Notizie dalla rete : Smantellata setta

“Lui” decide tutto, “Lui” decide chi puoi frequentare, dove puoi lavorare. “Lui” sceglie quali ragazze devono farlo divertire. “Lui” sceglie se puoi o non puoi frequentare i nostri “luoghi fatati”. “L ...Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù ed alla commissione di numerosi e gravi reati sessuali anche ai danni di minorenni. E' questa l'accusa nei confronti del capo e degl ...