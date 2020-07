Shockdom pubblicherà in Francia e in Spagna a partire da Settembre 2020 (Di lunedì 20 luglio 2020) Da Settembre, i titoli Shockdom saranno distribuiti in Francia e Spagna rispettivamente tramite Makassar e SD Distribuciones. La casa editrice fondata e diretta da Lucio Staiano ha deciso di seguire la strada più difficile per portare i propri libri all’estero: non la cessione dei diritti ad altri editori, ma la presenza diretta nel mercato. Il piano editoriale di fine anno sarà lo stesso nei due paesi, con un titolo al mese, partendo subito con opere importanti. A Settembre ci sarà l’esordio di Jessica Cioffi con Francis, seguirà Bianca di Margiotta/Perrone, quindi Blue di Angela Vianello e a dicembre Helen Bristol di Scali/Romboli. Da gennaio ... Leggi su quotidianpost

