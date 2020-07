Setien: «Non penso al mio futuro» – VIDEO (Di lunedì 20 luglio 2020) Quique Setien, allenatore del Barcellona, ha parlato del suo futuro in blaugrana Quique Setien, allenatore del Barcellona, ha parlato dopo la partita contro il Deportivo Alaves del suo futuro in blaugrana. «Io sono sempre stato tranquillo sul mio futuro. Non sono preoccupato di questo, ma della squadra. Io sono solo una piccola parte di questo immenso club e farò tutto quello che è necessario finché sarò qui. Le voci non mi interessano». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

