Sequestri-lampo di persona, milizie e scontri: cosa sta succedendo a Portland (Di lunedì 20 luglio 2020) Le proteste contro il razzismo negli Usa non si sono mai fermate. A Portland vanno avanti da 50 giorni. Donald Trump ha schierato duemila agenti federali su Portland, Seattle e Washington D.C., definite “squadre di risposta rapida”. I manifestanti denunciano violenze e Sequestri di persona. La governatrice dell’Oregon Kate Brown ha definito l’invio delle truppe «uno sfacciato abuso di potere». Per il sindaco di Portland è «un attacco alla democrazia». Video in copertina: Carlotta Megali Leggi anche: Black lives matter, la polizia di Los Angeles aggredisce un afroamericano disabile e distrugge la sua sedia a rotelle – Il videoCoronavirus, le notizie della notte – Altro giorno nero negli Usa: 61 mila nuovi casi. Trump rinuncia ai ... Leggi su open.online

