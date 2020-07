Sarri: «4 punti allo Scudetto. Futuro? Ho un contratto con la Juventus» (Di martedì 21 luglio 2020) Maurizio Sarri ha parlato al termine del match contro la Lazio: le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro la Lazio. Scudetto – «Parlare di opportunità… È come avere l’opportunità di un gol. Se lo sbagli non conta niente. Dobbiamo fare 4 punti in 4 partite, tutte ravvicinate. Sono tutti punti difficili, rimaniamo sul pezzo e facciamoli». POSSIBILE Scudetto GIOVEDI’ –«Hai fatto una frase con tre se… Al primo se avevo già staccato la spina». RONALDO – «Ronaldo quando sente l’odore è un giocatore ... Leggi su calcionews24

lazio_magazine : RT @calciomercato_m: JUVENTUS - Sarri: 'Lo scudetto lo vinci quando è aritmetico, speriamo di fare quanto prima altri quattro punti' https:… - calciomercato_m : JUVENTUS - Sarri: 'Lo scudetto lo vinci quando è aritmetico, speriamo di fare quanto prima altri quattro punti'… - napolimagazine : JUVENTUS - Sarri: 'Lo scudetto lo vinci quando è aritmetico, speriamo di fare quanto prima altri quattro punti' - Gazzetta_it : #Sarri non si fida: 'Servono ancora 4 punti. Io alla Juve anche l'anno prossimo? C'è il contratto...' - calciomercatoit : ??? #JuventusLazio | #Sarri: '#Scudetto? Mancano ancora 4 punti. Problemi fisici per #Higuain e anche #Dybala'. E su… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarri punti Sarri: «4 punti allo Scudetto. Futuro? Ho un contratto con la Juventus» Calcio News 24 Juventus-Lazio, Sarri: “Se resto? Per forza, ho un contratto. Dybala ieri ha avuto un problema”

“Scudetto? Ci mancano quattro punti, facciamoli e poi parleremo di obiettivo raggiunto”. Lo ha dichiarato l’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, a margine della vittoria per 2-1 sulla Lazio.

Juventus-Lazio, Sarri: “Come mi sento a vincere lo Scudetto? Per ora inizio a toccarmi”

Alla Juventus servono quattro punti per vincere aritmeticamente lo Scudetto. Eppure la scaramanzia di Maurizio Sarri non arretra di un passo. Imbeccato dallo studio di Sky Sport (“Come ti senti a ...

“Scudetto? Ci mancano quattro punti, facciamoli e poi parleremo di obiettivo raggiunto”. Lo ha dichiarato l’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, a margine della vittoria per 2-1 sulla Lazio.Alla Juventus servono quattro punti per vincere aritmeticamente lo Scudetto. Eppure la scaramanzia di Maurizio Sarri non arretra di un passo. Imbeccato dallo studio di Sky Sport (“Come ti senti a ...