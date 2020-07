Riot Games accenna un interesse nell’implementare un sistema di replay in Valorant (Di lunedì 20 luglio 2020) Riot Games ha annunciato che sta studiando se implementare un sistema di replay nel suo nuovo titolo Valorant. L’annuncio è stato dato durante il terzo blog Ask Valorant, appuntamento durante i quali gli sviluppatori rispondono alle domande degli appassionati di esports. Per bocca di Steven Eldredge la possibilità di inserire replay è in stato di valutazione sia per dare un vantaggio durante il gioco ossia poter studiare la tattica degli avversari, sia per creare meme o inviare foto ad amici. E’ stato inoltre annunciato che verrà implementato un sistema di ricompense attraverso regali su Valorant a partire dal finire di questo anno. Lo scopo di questa iniziativa è premiare i giocatori ... Leggi su esports247

