Quarta corsia Bologna-Ravenna sull’A14, “Autostrade cancella gli alberi” (Di lunedì 20 luglio 2020) BOLOGNA – Autostrade da allargare e alberi che spariscono. Questa volta non è però il progetto del Passante di Bologna a far discutere, bensì la realizzazione della quarta corsia dell’A14 tra Bologna e Ravenna. “E alle opere compensative che non ci saranno”, punta il dito il movimento Volt, che se la prende sia con Società Autostrade sia con la Regione Emilia-Romagna. Leggi su dire

banditobrescia : @anna_pensil @Davidone74 Infatti Siamo nel 2020 e ancora non si decidono a fare la quarta corsia ed eliminare le prime due ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Quarta corsia Quarta corsia Bologna-Ravenna sull'A14, "Autostrade cancella gli alberi" - DIRE.it Dire Il sottopasso chiude di notte

Il sottopasso autostradale di via Vittorio Veneto chiude di notte per velocizzare i tempi dei lavori. Fino al 6 settembre, dalle 21 alle 6, non si potrà più transitare sotto il cavalcavia della A4, tr ...

"Si torni a parlare della Bretella"

Sbloccato lo stallo sulle concessioni, con la Cassa depositi e prestiti che assumerà il controllo di Autostrade per l’Italia relegando a un ruolo di secondo piano la famiglia Benetton, "è arrivata l’o ...

Il sottopasso autostradale di via Vittorio Veneto chiude di notte per velocizzare i tempi dei lavori. Fino al 6 settembre, dalle 21 alle 6, non si potrà più transitare sotto il cavalcavia della A4, tr ...Sbloccato lo stallo sulle concessioni, con la Cassa depositi e prestiti che assumerà il controllo di Autostrade per l’Italia relegando a un ruolo di secondo piano la famiglia Benetton, "è arrivata l’o ...