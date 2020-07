Pensioni, "normalizzare l'Italia". Rutte fa il gioco sporco per Ursula: così taglieranno Quota 100 e assegni (Di lunedì 20 luglio 2020) Tagliare le Pensioni agli Italiani, cancellare Quota 100. Gratta gratta, Mark Rutte potrebbe essere il cavallo di Troia di Bruxelles per raggiungere il vero obiettivo delle istituzioni europee: normalizzare (al ribasso) l'impianto previdenziale nostrano, giudicato insostenibile. Il premier olandese, analisi dell'Ocse in mano, lo ha detto espressamente: non è concepibile consentire ai lavoratori Italiani di andare in pensione a 62 anni con 38 anni di contributi, con 5 anni di anticipo sull'età di pensionamento legale di 67 anni. "In Olanda sono 2 gli anni consentiti per il prepensionamento, in Austria 3 anni, in Danimarca 1,3 anni e in Svezia addirittura si va in pensione più tardi dell'età legale", ricorda ... Leggi su liberoquotidiano

