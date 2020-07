Ostia, tenta la rapina nel minimarket e ferisce il commesso con un coltello (Di lunedì 20 luglio 2020) E’ entrato nel minimarket all’ora di chiusura, sperando di portar via l’incasso dell’intera giornata. E’ successo venerdì a Ostia, in via del Sommergibile, nella parte ovest del Lido di Roma. Volto travisato dalla mascherina chirurgica e cappellino in testa, appena all’interno ha sfoderato un coltello e ha minacciato il commesso, chiedendo i contanti. Ma il ragazzo, invece di eseguire l’ordine del rapinatore, ha reagito tentando di disarmarlo: ne è nata una colluttazione che ha visto avere la peggio il commesso – un giovane di origine nordafricana di circa 30 anni – che è rimasto ferito a un ginocchio. Ma il gesto del giovane è comunque valsa la fuga del malvivente, che ha desistito dal ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per le cure al commesso e i carabinieri di Ostia che hanno avviato le indagini per risalire all’autore della tentata rapina.

